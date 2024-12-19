В России ответили на слова советника Трампа о планах завершить украинский конфликт

Чепа назвал нереалистичными планы Трампа о завершении конфликта до конца года

Планы избранного президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине до конца года являются нереалистичными, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом депутат в беседе с «Лентой.ру» ответил на соответствующие слова спецпосланника и советника Трампа по Украине Кита Келлога.

«Будущий советник Трампа Келлог уже приступил к активной работе, он планирует посетить Киев, страны Европы, с кем-то он уже встречался, была информация, что он планирует посетить Москву для получения более правдивой информации. Его активность очень заметна», — рассказал парламентарий.

Заверения Трампа о том, что он остановит конфликт в этом году, — это, конечно, хорошо, но, наверное, нереалистично. (...) Надо еще много работать

Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее Келлог в эфире телеканала Fox News заявил, что Трамп имеет все возможности добиться завершения конфликта на Украине уже в ближайшее время. «Президент Трамп, который дал это обещание во время избирательной кампании, действительно выполнит его, и это завершится. У него есть правильные возможности и способности для этого», — отмечал Келлог.