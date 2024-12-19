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10:31, 19 декабря 2024Мир

В России ответили на слова советника Трампа о планах завершить украинский конфликт

Чепа назвал нереалистичными планы Трампа о завершении конфликта до конца года
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Rod Lamkey / CNP / Globalloookpress.com

Планы избранного президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине до конца года являются нереалистичными, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом депутат в беседе с «Лентой.ру» ответил на соответствующие слова спецпосланника и советника Трампа по Украине Кита Келлога.

«Будущий советник Трампа Келлог уже приступил к активной работе, он планирует посетить Киев, страны Европы, с кем-то он уже встречался, была информация, что он планирует посетить Москву для получения более правдивой информации. Его активность очень заметна», — рассказал парламентарий.

Заверения Трампа о том, что он остановит конфликт в этом году, — это, конечно, хорошо, но, наверное, нереалистично. (...) Надо еще много работать

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее Келлог в эфире телеканала Fox News заявил, что Трамп имеет все возможности добиться завершения конфликта на Украине уже в ближайшее время. «Президент Трамп, который дал это обещание во время избирательной кампании, действительно выполнит его, и это завершится. У него есть правильные возможности и способности для этого», — отмечал Келлог.

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