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20:35, 7 января 2025Мир

Трамп прокомментировал готовность Путина к общению с ним

Трамп заявил, что знает о готовности Путина к контактам с ним
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что знает о готовности российского лидера Владимира Путина к контактам с ним. Его цитирует РИА Новости.

«Я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не думаю, что это уместно до 20-го числа (даты инаугурации — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Трамп на пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Он добавил, что ему это не нравится, поскольку жертвами конфликта на Украине каждый день становится много молодых людей, солдат. При этом он не назвал приблизительную дату контактов с Путиным.

В декабре в ходе прямой линии президент России заявил о готовности к общению с Трампом, передают «Ведомости». «А если когда-то состоится встреча с избранным президентом, господином Трампом, уверен, нам будет о чем поговорить», — сказал Путин.

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