В Кремле раскрыли предложения других стран организовать переговоры Путина и Трампа

Ушаков: несколько стран предложили Кремлю площадки для встречи Путина и Трампа

Кремль получил предложения от других стран организовать встречу российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа для проведения переговоров. Об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Мы получили несколько предложений насчет площадки для переговоров Путина и Трампа от различных стран. Не буду озвучивать, какие это страны. Однако стоит отметить, что такие предложения делались ранее и продолжают поступать», — отметил представитель Кремля.

Ранее Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным, чтобы провести переговоры по решению конфликта на Украине. По словам политика, если бы он был главой государства вместо действующего президента США Джо Байдена, то не допустил бы начала украинского кризиса.