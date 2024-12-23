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18:35, 23 декабря 2024Мир

В Кремле раскрыли предложения других стран организовать переговоры Путина и Трампа

Ушаков: несколько стран предложили Кремлю площадки для встречи Путина и Трампа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mikhail Klimentyev / Sputnik / Kremlin / Reuters

Кремль получил предложения от других стран организовать встречу российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа для проведения переговоров. Об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Мы получили несколько предложений насчет площадки для переговоров Путина и Трампа от различных стран. Не буду озвучивать, какие это страны. Однако стоит отметить, что такие предложения делались ранее и продолжают поступать», — отметил представитель Кремля.

Ранее Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным, чтобы провести переговоры по решению конфликта на Украине. По словам политика, если бы он был главой государства вместо действующего президента США Джо Байдена, то не допустил бы начала украинского кризиса.

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