Названы главные задачи Трампа в первые сто дней президентства

Политолог Топорнин: Приоритетом первых ста дней президентства Трампа будет Китай

У президента США Дональда Трампа в первые сто дней после инаугурации будут приоритетными две задачи, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«На внутренней арене, наверное, самое важное — это смена администрации, потому что после [президента США Джо] Байдена на руководящих постах осталось много представителей Демократической партии. Как правило, в первые сто дней происходит замена административного аппарата. Это не только касается высших государственных должностей, министров и руководителей различных ведомств, но и бюрократов и чиновников среднего звена», — объяснил он.

Также важными остаются внешнеполитические вопросы. Как отметил политолог, это прекращение войны между Израилем и радикальным движением ХАМАС, в котором уже наметился прогресс, а также завершение российско-украинского конфликта, на которое уйдет больше времени. Однако американский лидер больше всего внимания уделит отношениям с Китаем, считает Николай Топорнин.

Главный вопрос для Трампа — это отношения с Китаем. Это вторая экономика мира, которая очень бурно развивается, уже начинает наступать на пятки американцам, хотя им еще все-таки далековато Николай Топорнин политолог

«Трамп прекрасно понимает, что если не придать нужное ускорение американской экономике, если дальше американская экономика будет активно инвестировать в Китай, особенно в наукоемких отраслях, то Китай догонит и перегонит Америку, а этого, конечно, Трамп никоим образом допустить не может. Еще есть вопрос с Тайванем. Уже состоялся телефонный разговор между Си Цзиньпином и Трампом. Си Цзиньпин сказал, что мы очень хорошо поговорили с будущим президентом, наметили уже определенные точки дорожной карты, но предупредил, что особая тема — это Тайвань, что здесь Трамп ни в коем случае не должен перегибать палку, что это очень деликатный вопрос и Китай всегда на этом настаивает», — рассказал специалист.

Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в первые сто дней после вступления в должность американский президент может посетить Китай. Команда политика пока не комментировала эту информацию.