В США сообщили о планах Трампа посетить Китай в первые сто дней после инаугурации

WSJ: Трамп может посетить Китай в первые сто дней пребывания у власти

Избранный президент США Дональд Трамп может посетить Китай в первые сто дней пребывания у власти. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Как сказал один из людей, знакомых с обсуждениями, Трамп выражал интерес к поездке в Китай в свои первые 100 дней у власти», — говорится в материале. При этом команда нового главы Белого дома отказалась комментировать эту информацию.

Отмечается, что желание политика отправиться в Китай с официальным визитом может быть продиктовано стремлением укрепить отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. При этом окончательного решения о поездке в настоящий момент не принято, уточнил автор статьи.

Ранее советники Дональда Трампа признали, что конфликт на Украине не решится за сутки, а на его урегулирование могут уйти месяцы. По их словам, обещание решить конфликт в первый день на посту президента — сочетание «предвыборного бахвальства» и недостаточно верной оценки конфликта.