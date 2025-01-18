В США рассказали о желании Трампа завершить конфликт на Украине

Экс-советник Болтон: Трамп хочет завершить конфликт на Украине как можно скорее

Избранный президент США Дональд Трамп хочет завершить конфликт на Украине как можно скорее после инаугурации. Об этом желании Трампа рассказал его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон, его слова приводит ТАСС.

По словам экс-советника, Трампа даже не особо волнуют условия, на которых конфликт будет прекращен, и Киеву это не сулит ничего хорошего. «Он просто хочет покончить с этим [конфликтом] — и для Украины это плохие новости», — заявил он.

Болтон также предположил, что прекращение конфликта может быть выгодно и России и линия, на которой остановятся войска, может стать новой границей двух государств.

Ранее военный специалист, офицер запаса Александр Матюшин заявил, что перед инаугурацией Трампа Вооруженные силы Украины могут пойти на провокацию в Курской области.