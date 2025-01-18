На Западе сделали прогноз о позиции Путина на переговорах с Трампом

The Spectator: Путин займет жесткую позицию во время переговоров с Трампом

Глава России Владимир Путин займет жесткую позицию во время переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом. Такой прогноз о встрече лидеров сделал автор британского издания The Spectator Майкл Эванс.

«Российский президент будет гораздо более крепким орешком, тем более что он не проявляет никакого интереса к компромиссному урегулированию», — отмечается в статье.

Как указал Эванс, Трампу будет нелегко исполнить свое обещание по быстрому урегулированию конфликта на Украине, а его ходы в переговорах будут ограничены.

«Напыщенность не поможет, не в этот раз», — добавил автор материала.

Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил подходы к политике Дональда Трампа и Владимира Путина. По мнению Кулебы, в этот раз Трамп откровеннее, чем в свою первую каденцию, поскольку ему нечего терять, и у него есть четыре года, чтобы сделать то, во что он верит.