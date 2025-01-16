На Украине сравнили подходы Трампа и Путина

Экс-глава МИД Украины считает идентичными подходы Трампа и Путина к политике

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Суспiльне» («Общественное») сравнил подходы к политике избранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Он отметил, что в ходе пресс-конференции американский политик провозгласил свою доктрину: «Правил не существует, существует только одно правило — мой национальный интерес».

По мнению Кулебы, в этот раз Трамп откровеннее, чем в свою первую каденцию, поскольку ему нечего терять, и у него есть четыре года, чтобы сделать то, во что он верит. «К сожалению, этот подход идентичен подходу Путина», — считает экс-глава украинского МИД.

Ранее американская газета The Hill сообщила, что Трамп может предложить российскому президенту Владимиру Путину возобновление российско-американского сотрудничества в космической сфере в обмен на заключение мира между Москвой и Киевом.