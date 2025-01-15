В США предположили условия сделки Трампа с Россией о мире на Украине

Hill: США предложат РФ космическую программу в обмен на окончание СВО

Избранный президент США Дональд Трамп может предложить своему российскому коллеге Владимиру Путину возобновление российско-американского сотрудничества в космической сфере в обмен на заключение мира между Москвой и Киевом. Об этом сообщает американская газета The Hill.

«Он мог бы подсластить сделку, сделав Путину предложение, от которого тот не сможет отказаться. Речь об участии в программе "Артемида" в обмен на мир с Киевом», — пишет издание.

Ранее стало известно, что США планируют в начале 2025 года ввести в эксплуатацию спутники миссии Silent Barker, предназначенные для наблюдения за российскими и китайскими космическими аппаратами.