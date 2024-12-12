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12:07, 12 декабря 2024Наука и техника

США введут в эксплуатацию спутники для наблюдения за российскими космическими аппаратами

Американские спутники Silent Barker введут в эксплуатацию в начале 2025 года
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Space Force

Космические силы и Национальное разведывательное управление США планирует ввести в эксплуатацию спутники миссии Silent Barker, предназначенные для наблюдения за российскими и китайскими космическими аппаратами, в начале 2025 года. Об этом сообщает Defense News.

По словам генерала Стивена Уайтинга, спутники Silent Barker, запущенные в сентябре 2023-го, весь текущий год проходили серию испытания на околоземной орбите. Хотя точное количество запущенных аппаратов не сообщается, известно, что их минимум два.

«Как только они завершат испытания и проверки, информация с них начнет поступать в наши оперативные базы данных», — сказал Уайтинг, добавив, что полностью в строй спутники войдут к 2026 году.

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В июне 2023-го агентство Bloomberg сообщило, что Космические силы США планируют запустить спутники, предназначенные для наблюдения за космическими аппаратами России и Китая, которые якобы могут представлять опасность для американской орбитальной группировки.

Спутники Silent Barker способны отслеживать объекты и потенциально опасную деятельность на геосинхронной орбите. Группировка будет насчитывать несколько космических аппаратов, расположенных на высоте 35,4 тысячи километров над поверхностью Земли.

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