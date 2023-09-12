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04:30, 12 сентября 2023Наука и техника

США запустили спутники для наблюдения за российскими аппаратами

США запустили спутники Silent Barker для наблюдения за российскими аппаратами

Фото: Sean Foster / Unsplash

Космические силы и Национальное разведывательное управление США в рамках миссии Silent Barker запустили спутники, предназначенные для наблюдения за российскими и китайскими космическими аппаратами, которые якобы могут представлять опасность для американской орбитальной группировки. Об этом сообщает Defense News.

Ракету Atlas V с аппаратами Silent Barker запустили 10 сентября с базы космических сил на мысе Канаверал во Флориде. После ввода в эксплуатацию спутники будут отслеживать объекты и потенциально опасную деятельность на геосинхронной орбите.

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Как пишет издание, отслеживание активности в космосе становится более приоритетной задачей, поскольку Россия и Китай «проявляют признаки возможной агрессии». Отмечается, что большинство задач по наблюдению за космосом выполняют наземные датчики, но они не обеспечивают тот уровень детализации, который надеются получить с помощью Silent Barker.

Изначально запуск запланировали на 29 августа, но его перенесли из-за погодных условий. В ходе предстартового брифинга представители ведомств сообщили, что 10 сентября запустили больше одного аппарата, но не раскрыли количество запущенных спутников.

О планируемом запуске спутников Silent Barker стало известно в июне. Ожидается, что в группировку войдут несколько космических аппаратов, расположенных на высоте 35,4 тысячи километров над поверхностью Земли. Бывший сотрудник комитета Палаты представителей по вооруженным силам Сара Минейро отметила, что спутники увеличат возможность Космических сил отслеживать на орбите аппараты противника.

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    Даниил Иринин
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