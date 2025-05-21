Байден нервировал демократов до попытки переизбрания

Axios: Состояние Байдена нервировало демократов еще до выдвижения на второй срок

Ухудшение состояния бывшего президента США Джо Байдена нервировало демократов в Палате представителей еще до его выдвижения на второй срок. Об этом сообщает Axios со ссылкой на новую книгу Джейка Таппера и Алекса Томпсона «Первородный грех: Упадок президента Байдена, его покрывательство и катастрофический выбор баллотироваться снова».

В книге, основанной на интервью с более чем 200 инсайдерами Демократической партии США, отмечается, что ряд демократов увидел признаки ухудшения здоровья политика еще в 2023 году. Однако, как пишут авторы, многие высокопоставленные члены партии, включая чиновников Белого дома, доноров и законодателей, игнорировали то, что они видели.

«В конце концов, именно чувство самосохранения побудило многих демократов наконец отказаться от этой затеи и призвать Байдена выйти из гонки после его провальных президентских дебатов», — сказано в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил в госизмене окружение своего предшественника Джо Байдена. По словам действующего главы Белого дома, окружение Байдена якобы знало о его проблемах с физическим и умственным здоровьем, но скрывало это.

По мнению политика, данные люди воспользовались состоянием экс-лидера, чтобы открыть границу для нелегалов. «Джо Байден, которого все знали, никогда бы не позволил наркоторговцам, членам банд и душевнобольным беспрепятственно въезжать в нашу страну», — заявил Трамп, назвав произошедшее изменой на самом высоком уровне.