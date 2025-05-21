Трамп обвинил окружение Байдена в госизмене на самом высоком уровне

Трамп заявил, что окружение Байдена совершило госизмену на самом высоком уровне

Президент США Дональд Трамп обвинил в госизмене окружение своего предшественника Джо Байдена. Соответствующий пост он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам действующего главы Белого дома, окружение Байдена якобы знало о его проблемах с физическим и умственным здоровьем, но скрывало это. Кроме того, данные люди воспользовались состоянием экс-лидера, чтобы открыть границу для нелегалов. «Джо Байден, которого все знали, никогда бы не позволил наркоторговцам, членам банд и душевнобольным беспрепятственно въезжать в нашу страну», — заявил Трамп.

Он назвал произошедшее изменой на самом высоком уровне. По мнению Трампа, окружение Байдена сделало это, чтобы уничтожить Соединенные Штаты.

Ранее Трамп заявил, что Байден во время своего президентства ничего не подписывал самостоятельно. По мнению американского лидера, реальное управление в период власти Байдена осуществляли «радикальные левые лунатики», имевшие доступ к автоподписи президента.

До этого у Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты. Команда политика сообщила, что на прошлой неделе экс-глава Белого дома прошел медицинский осмотр из-за проблем при мочеиспускании, а в пятницу, 16 мая, у него нашли метастазы в кости и диагностировали онкологическое заболевание.