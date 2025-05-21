Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:22, 21 мая 2025Мир

Трамп обвинил окружение Байдена в госизмене на самом высоком уровне

Трамп заявил, что окружение Байдена совершило госизмену на самом высоком уровне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Steven Hirsch / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп обвинил в госизмене окружение своего предшественника Джо Байдена. Соответствующий пост он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам действующего главы Белого дома, окружение Байдена якобы знало о его проблемах с физическим и умственным здоровьем, но скрывало это. Кроме того, данные люди воспользовались состоянием экс-лидера, чтобы открыть границу для нелегалов. «Джо Байден, которого все знали, никогда бы не позволил наркоторговцам, членам банд и душевнобольным беспрепятственно въезжать в нашу страну», — заявил Трамп.

Он назвал произошедшее изменой на самом высоком уровне. По мнению Трампа, окружение Байдена сделало это, чтобы уничтожить Соединенные Штаты.

Ранее Трамп заявил, что Байден во время своего президентства ничего не подписывал самостоятельно. По мнению американского лидера, реальное управление в период власти Байдена осуществляли «радикальные левые лунатики», имевшие доступ к автоподписи президента.

До этого у Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты. Команда политика сообщила, что на прошлой неделе экс-глава Белого дома прошел медицинский осмотр из-за проблем при мочеиспускании, а в пятницу, 16 мая, у него нашли метастазы в кости и диагностировали онкологическое заболевание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп резко ответил на призыв Зеленского об ужесточении санкций против России

    В Британии увидели угрозу для Киева в словах Трампа о переговорах

    В США оценили возможность Европы давить на Россию после разговора Путина и Трампа

    В России раскрыли провокацию Трампа в адрес Европы

    Трамп обвинил окружение Байдена в госизмене на самом высоком уровне

    57-летняя актриса снялась для журнала без штанов

    Огромное военное кладбище на Украине попало на видео

    В Госдуме объяснили новые санкции ЕС против России

    Россиянам дали советы при покупке комнаты в общежитии

    В Рязани произошла серия взрывов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости