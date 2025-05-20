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17:18, 20 мая 2025Мир

Трамп усомнился в подписях Байдена

Трамп: Байден ничего не подписывал самостоятельно
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Бывший президент США Джо Байден, находясь у власти, не подписывал официальные документы самостоятельно. Об этом заявил действующий глава государства Дональд Трамп, передает ABC News.

«Я выяснил, что это был не он (Байден — прим. «Ленты.ру») (…) Кто управлял автоподписью? Это очень серьезный вопрос. У нас был президент, который ничего не подписал. Он использовал автоподпись почти для всего», — сказал американский лидер.

По мнению Трампа, реальное управление в период власти Байдена осуществляли «радикальные левые лунатики», имевшие доступ к автоподписи президента.

Ранее стало известно, что Минюст США захотел засудить супругу бывшего президента Джилл Байден из-за обнаруженного у ее супруга рака простаты. В частности, министерство указывает, что Джилл знала о болезни супруга, однако настаивала на его выдвижении на президентские выборы 2024 года.

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