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15:26, 19 мая 2025Мир

Байден впервые прокомментировал новость о своем раке

Байден прокомментировал информацию об обнаружении у него рака простаты
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters

Бывший президент США Джо Байден впервые прокомментировал информацию об обнаружении у него рака простаты. Заявление он опубликовал в социальной сети X.

«Рак касается каждого из нас. Как и многие из вас, мы с Джилл поняли, что становимся сильнее именно в самые трудные моменты жизни. Спасибо за вашу любовь и поддержку», — написал Байден.

Публикацию он сопроводил совместной фотографией со своей супругой Джилл Байден и их кошкой по кличке Уиллоу.

Ранее появилась информация, что у Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты. Команда политика сообщила, что на прошлой неделе экс-глава Белого дома прошел медицинский осмотр из-за проблем при мочеиспускании, а в пятницу, 16 мая, у него нашли метастазы в кости и диагностировали онкологическое заболевание.

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