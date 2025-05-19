Байден впервые прокомментировал новость о своем раке

Байден прокомментировал информацию об обнаружении у него рака простаты

Бывший президент США Джо Байден впервые прокомментировал информацию об обнаружении у него рака простаты. Заявление он опубликовал в социальной сети X.

«Рак касается каждого из нас. Как и многие из вас, мы с Джилл поняли, что становимся сильнее именно в самые трудные моменты жизни. Спасибо за вашу любовь и поддержку», — написал Байден.

Публикацию он сопроводил совместной фотографией со своей супругой Джилл Байден и их кошкой по кличке Уиллоу.

Ранее появилась информация, что у Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты. Команда политика сообщила, что на прошлой неделе экс-глава Белого дома прошел медицинский осмотр из-за проблем при мочеиспускании, а в пятницу, 16 мая, у него нашли метастазы в кости и диагностировали онкологическое заболевание.