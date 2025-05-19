У Джо Байдена обнаружили рак простаты. Политик борется с агрессивной формой заболевания

NYT: У Джо Байдена обнаружили агрессивную форму рака простаты

У бывшего президента США Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты. Команда политика сообщила, что на прошлой неделе экс-глава Белого прошел медицинский осмотр из-за проблем при мочеиспускании, а в пятницу, 16 мая, у него нашли метастазы в кости и диагностировали рак.

«Хотя это представляет собой более агрессивную форму заболевания, рак, по-видимому, гормонально-чувствителен, что позволяет эффективное управление», — сообщила команда политика.

В настоящее время Джо Байден и его семья вместе с медиками рассматривают варианты лечения.

Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления

Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость об обнаружении рака у Байдена. Политик заявил, что опечален этим, и пожелал своему предшественнику выздоровления.

«Меланья [Трамп] и я опечалены известием о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые и наилучшие пожелания Джилл [Байден] и семье, а Джо желаем скорейшего и успешного выздоровления», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Байдену удалили предраковую опухоль

В ноябре 2021 года личный врач Байдена Кевин О'Коннор сообщил, что у политика удалили предраковую опухоль.

Удалили из восходящей кишки 3-миллиметровый доброкачественный на вид полип... Взятый на гистологическое исследование образец был идентифицирован как трубчатая аденома, схожая с полипом, который у него удаляли в 2008 году Кевин О'Коннор Врач Джо Байдена

В 2022 году в ходе встречи, посвященной борьбе с последствиями кризиса, вызванного климатическими изменениями, Байден заявил о заболевании раком из-за загрязненной окружающей среды. Политик отметил, что жил в городе Клеймонт, штат Делавэр, рядом с которым было много нефтеперерабатывающих заводов.

Вот почему у меня — и многих других людей, с которыми я вырос, — рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране Джо Байден Бывший президент США

В США рассказали о больших провалах в памяти у Байдена

В книге журналистов Алекса Томпсона и Джейка Таппера говорится, что бывший американский лидер уже на середине своего президентства забывал имена помощников, с которыми работал около десяти лет. «В декабре 2022 года он даже не смог вспомнить имена своего бывшего советника по национальной безопасности, а также директора по коммуникациям, с которыми он работал еще со времен своего вице-президентства», — отметили авторы.

Также журналисты утверждают, что помощники Байдена пытались оградить политика от его же подчиненных, чтобы скрыть степень его умственной деградации.

Неназванный высокопоставленный помощник [Байдена], покинувший Белый дом из-за того, что считал, что Байдену не стоит баллотироваться, признался авторам, что они пытались оградить его от его же сотрудников, поэтому многие люди не догадывались о степени деградации, начавшейся в 2023 году The Guardian

Также отмечается, что, когда у бывшего главы Белого дома не получалось без запинок произнести двухминутное видеообращение, помощники снимали его сразу с двух камер, чтобы монтаж был не так заметен.