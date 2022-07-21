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Байден сообщил о своем раке

Президент США Байден заявил о заболевании раком из-за загрязненной окружающей среды

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден рассказал, что у него обнаружилось онкологическое заболевание. С таким заявлением он выступил в ходе встречи, посвященной борьбе с последствиями кризиса, вызванного климатическими изменениями, передает New York Post.

Американский лидер объяснил, что жил в городе Клеймонт (штат Делавэр), рядом с которым было много нефтеперерабатывающих заводов. «Вот почему у меня — и многих других людей, с которыми я вырос, — рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», — сказал он.

Непонятно, является ли утверждение Байдена о раке оговоркой. Представитель Белого дома прокомментировал высказывание президента, сославшись на твит обозревателя The Washington Post Гленна Кесслера, напомнившего, что у Байдена до вступления на высший пост удалили новообразования на коже немеланомного типа. Однако следует учесть, что президент сообщил о заболевании в настоящем времени.

Предраковая опухоль Байдена

25 ноября 2021 года личный врач Байдена Кевин О'Коннор сообщил, что у президента удалили предраковую опухоль. «Удалили из восходящей кишки 3-миллиметровый доброкачественный на вид полип... Взятый на гистологическое исследование образец был идентифицирован как трубчатая аденома, схожая с полипом, который у него удаляли в 2008 году», — говорилось в пресс-релизе Белого дома, распространенного с разрешения самого президента США.

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О'Коннор добавил, что трубчатая аденома — это доброкачественное и медленно растущее образование, которое принято считать «потенциально предраковым повреждением». Сейчас президенту не требуется дальнейшее вмешательство, в данном случае рекомендуется проводить «обычные наблюдения».

Другие болезни президента

Ранее О'Коннор рассказал о болезнях, от которых страдает президент США. По его словам, у американского лидера усилился кашель и ухудшилась походка. Также он раскрыл, что президента лечат от мерцательной аритмии, гиперлипидемии (повышенного содержания жира в крови), гастроэзофагеального рефлюкса, сезонной аллергии, небольшой сенсорной невропатии ног.

Врач Белого дома заверил, что физическое состояние Байдена позволяет ему выполнять обязанности в качестве главы исполнительной власти, главы государства и верховного главнокомандующего в полном объеме.

Президент остается здоровым и энергичным мужчиной

Кевин О'Коннорличный врач Байдена

Тем не менее, в США начинают звучать сомнения в способности Байдена дожить до конца второго срока. Так, врач К. Дж. Бейкер (C.J. Baker) в статье для журнала American Thinker предположил, что Байден активно борется с деменцией, однако его приближенным становится все труднее скрыть данный факт. «Это национальная трагедия, что президентом Соединенных Штатов является хрупкий, дряхлый, невменяемый старик», — заявил он в материале. Специалист отметил, что помощники американского лидера делают ему карточки с подсказками, когда нужно стоять, а когда — сидеть.

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Республиканец Ронни Джексон в своих мемуарах «Держать оборону: жизнь, посвященная защите демократии и американских ценностей» также уделил особое внимание поведению Байдена в ходе предвыборной кампании. По его словам, он был первым, кто сказал, что у кандидата на пост президента США серьезные когнитивные проблемы, и усомнился, что тот продержится на своем посту четыре года. «Байден снова был на телевидении, делая безумные заявления. (...) Очевидно, в какой-то момент он подумал, что баллотируется в Сенат, а позже не смог вспомнить, в каком штате проводил предвыборную кампанию. Это продолжалось уже несколько месяцев и становилось все хуже», — вспомнил политик.

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Марина Совина
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