Бывший врач Обамы усомнился в способности Байдена продержаться до конца срока

Обама раскритиковал бывшего врача Белого дома за критику когнитивного здоровья Байдена

Экс-президент США Барак Обама раскритиковал бывшего врача Белого дома за критику когнитивного здоровья американского лидера Джо Байдена в ходе президентской кампании 2020 года и послал ему «уничижительное» письмо. Об этом сообщает Fox News.

В своих мемуарах «Держать оборону: жизнь, посвященная защите демократии и американских ценностей» республиканец Ронни Джексон уделил особое внимание поведению Байдена в ходе предвыборной кампании. По его словам, он был первым, кто сказал, что у кандидата на пост президента США серьезные когнитивные проблемы, и усомнился, что тот продержится на своем посту четыре года.

«Байден снова был на телевидении, делая безумные заявления. (...) Очевидно, в какой-то момент он подумал, что баллотируется в Сенат, а позже не смог вспомнить, в каком штате проводил предвыборную кампанию. Это продолжалось уже несколько месяцев и становилось все хуже», — вспомнил политик.

Примечательно, что в то время многие обвинили бывшего президента Дональда Трампа в нездоровом поведении и указывали на его проблемы со здоровьем. Однако Джексон уверяет, что «Трамп никогда не делал сумасшедших заявлений, подобных тем, которые Байден делал почти каждый день». В 2020 году, когда сам Джексон баллотировался в Конгресс, его особенно беспокоило недостаточное внимание СМИ к здоровью Байдена. В соцсетях он поделился видео с очередным промахом американского лидера и предложил тому пройти когнитивный тест. В течение 20 минут после этого получил «уничижительное» электронное письмо от Обамы.

«Я должен выразить свое разочарование по поводу этого дешевого укола в сторону Джо Байдена. Это было непрофессионально и недостойно должности, которую вы когда-то занимали. Это было также неуважительно по отношению ко мне», — написал Обама. Он также выразил надежду на то, что Джексон поразмыслит над своим поведением. Джексон не стал ничего отвечать, и это был последний раз, когда он лично контактировал с Обамой.

Ранее группа из 38 конгрессменов от Республиканской партии направила письмо Байдену с просьбой пройти тест на выявление когнитивных нарушений. Республиканцы уточнили, что были обеспокоены инцидентом, когда Байден оскорбил журналиста во время пресс-конференции.