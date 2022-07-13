Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Бывший врач Обамы усомнился в способности Байдена продержаться до конца срока

Обама раскритиковал бывшего врача Белого дома за критику когнитивного здоровья Байдена
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Экс-президент США Барак Обама раскритиковал бывшего врача Белого дома за критику когнитивного здоровья американского лидера Джо Байдена в ходе президентской кампании 2020 года и послал ему «уничижительное» письмо. Об этом сообщает Fox News.

В своих мемуарах «Держать оборону: жизнь, посвященная защите демократии и американских ценностей» республиканец Ронни Джексон уделил особое внимание поведению Байдена в ходе предвыборной кампании. По его словам, он был первым, кто сказал, что у кандидата на пост президента США серьезные когнитивные проблемы, и усомнился, что тот продержится на своем посту четыре года.

«Байден снова был на телевидении, делая безумные заявления. (...) Очевидно, в какой-то момент он подумал, что баллотируется в Сенат, а позже не смог вспомнить, в каком штате проводил предвыборную кампанию. Это продолжалось уже несколько месяцев и становилось все хуже», — вспомнил политик.

Примечательно, что в то время многие обвинили бывшего президента Дональда Трампа в нездоровом поведении и указывали на его проблемы со здоровьем. Однако Джексон уверяет, что «Трамп никогда не делал сумасшедших заявлений, подобных тем, которые Байден делал почти каждый день». В 2020 году, когда сам Джексон баллотировался в Конгресс, его особенно беспокоило недостаточное внимание СМИ к здоровью Байдена. В соцсетях он поделился видео с очередным промахом американского лидера и предложил тому пройти когнитивный тест. В течение 20 минут после этого получил «уничижительное» электронное письмо от Обамы.

Материалы по теме:
«Они хотят победить» США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
«Они хотят победить»США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
13 июня 2022
В НАТО объявили Россию своей главной угрозой. Чем Москва ответит на расширение альянса?
В НАТО объявили Россию своей главной угрозой.Чем Москва ответит на расширение альянса?
4 июля 2022

«Я должен выразить свое разочарование по поводу этого дешевого укола в сторону Джо Байдена. Это было непрофессионально и недостойно должности, которую вы когда-то занимали. Это было также неуважительно по отношению ко мне», — написал Обама. Он также выразил надежду на то, что Джексон поразмыслит над своим поведением. Джексон не стал ничего отвечать, и это был последний раз, когда он лично контактировал с Обамой.

Ранее группа из 38 конгрессменов от Республиканской партии направила письмо Байдену с просьбой пройти тест на выявление когнитивных нарушений. Республиканцы уточнили, что были обеспокоены инцидентом, когда Байден оскорбил журналиста во время пресс-конференции.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об ударах по резервам группы «Каховка» на украинском заводе
Сотрудникам Zara дали работу на складах Wildberries
Росгвардейцы ликвидировали пехоту и боевую технику ВСУ
В России впервые с начала июня выявили более 3900 случаев коронавируса
«АвтоВАЗ» назвал начало производства Niva «настоящей победой»
Россиянам рассказали о засекреченных бомбоубежищах
Бывший врач Обамы усомнился в способности Байдена продержаться до конца срока
Запасы газа в ЕС стали расти вдвое медленнее из-за остановки «Северного потока»
Турция объявила конкурс на разработку двигателя для истребителя
Организаторы Уимблдона задумались об отстранении россиян в 2023 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.