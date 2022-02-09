В Конгрессе США призвали Байдена пройти тест на когнитивные способности

Группа из 38 конгрессменов от Республиканской партии направила письмо президенту США Джо Байдену с просьбой пройти тест на выявление когнитивных нарушений. Об этом сообщает Fox News.

«Мы полагаем, что, независимо от пола, возраста или принадлежности к политической партии, все президенты должны следовать примеру бывшего президента Трампа, чтобы документально подтвердить и продемонстрировать здоровые умственные способности», — написали в письме члены американского Конгресса.

Уточняется, что республиканцы были обеспокоены недавним инцидентом, когда Байден оскорбил журналиста во время пресс-конференции. Одним из тех, кто призвал президента США пройти тестирование когнитивных способностей, стал бывший врач Белого дома Ронни Джексон.

Ранее Байден назвал журналиста Fox News тупым сукиным сыном в прямом эфире. После вступительного слова главы государства и сотрудников его администрации прессу попросили покинуть зал, однако репортеры начали выкрикивать свои вопросы. На это Байден заметил, что не любит отвечать на них, так как журналисты никогда не освещают существо встречи.

Это не первый случай, когда Байдена просят проверить умственные способности. 18 июня 2021 года член палаты представителей США от Техаса Ронни Джексон уже направлял Байдену письмо с требованием доказать, что он «умственно готов» возглавлять страну. В письме бывшего врача Трампа, подписанном еще 13 республиканцами из палаты представителей, говорится об «умственном упадке и забывчивости президента».