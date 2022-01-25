Названный Байденом сукиным сыном журналист рассказал о звонке президента США

Журналист Fox News Питер Дуси, которого президент США Джо Байден назвал «тупым сукиным сыном», заявил, что глава государства позвонил ему на мобильный телефон.

По словам корреспондента американского телеканала, Байден сказал ему: «Ничего личного, приятель». Дуси отметил, что они с президентом поговорили о том, что надо двигаться дальше. В разговоре с президентом он также пообещал, что продолжит задавать ему вопросы, которые отличаются от тех, что озвучивают другие журналисты. «Он сказал: "Ты должен"», — рассказал Дуси. Помимо этого, он добавил, что глава государства разрядил обстановку и разговор прошел хорошо.

Ранее Байден назвал журналиста Fox News «тупым сукиным сыном» в прямом эфире. После вступительного слова главы государства и сотрудников его администрации прессу попросили покинуть зал, однако репортеры начали выкрывать свои вопросы. На это Байден заметил, что не любит отвечать на них, так как журналисты никогда не освещают существо встречи. Одним из корреспондентов, которые выкрикивали свои вопросы, был Дуси, известный за критические высказывания в адрес Байдена и его политики. Байден в ответ на крики корреспондента Fox News отметил, что слова Дуси были «ценным замечанием». «Больше инфляции», — тихо сказал президент и вздохнул. Затем он продолжил свою речь и, почти не шевеля губами и смотря на представителя СМИ, добавил: «Ну что за тупой сукин сын...».

