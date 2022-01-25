Байден назвал журналиста «тупым сукиным сыном» в прямом эфире

Президент США Джо Байден назвал журналиста Fox News Питера Дуси «тупым сукиным сыном» в прямом эфире. Данные слова он произнес на мероприятии с участием представителей СМИ, сообщает американский канал Fox News.

После вступительного слова главы государства и сотрудников его администрации прессу попросили покинуть зал, однако репортеры начали выкрывать свои вопросы. На это Байден заметил, что не любит отвечать на них, так как журналисты никогда не освещают существо встречи. Одним из корреспондентов, которые выкрикивали свои вопросы, был Дуси, известный за критические высказывания в адрес Байдена и его политики. Байден в ответ на крики корреспондента Fox News отметил, что слова Дуси были «ценным замечанием». «Больше инфляции», — тихо сказал президент и вздохнул. Затем он продолжил свою речь и, почти не шевеля губами и смотря на представителя СМИ, добавил: «Ну что за тупой сукин сын...».

Отмечается, что после инцидента Дуси в прямом эфире обсудил со своими коллегами произошедшее с лужайки Белого дома. Он подчеркнул, что даже не услышал из-за шума, как Байден оскорбил его.

Ранее американский лидер назвал глупым вопрос одной из журналисток относительно его подходов к работе с российским коллегой Владимиром Путиным. По завершении публичного мероприятия представительница телеканала Fox News выкрикнула: «Почему вы ждете, пока Путин сделает первый шаг, сэр?» О какой стороне отношений двух государств она говорила, не уточняется.

