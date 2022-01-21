Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден назвал глупым вопрос журналистки о его подходах к Путину

Лидер США Байден назвал глупым вопрос, почему он «ждет первого шага» от главы РФ Путина
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leigh Vogel / Globallookpress.com

Американский президент Джо Байден назвал глупым вопрос одной из журналисток относительно его подходов к работе с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил пресс-пул Белого дома.

Подход к работе с Путиным

По завершении публичного мероприятия представительница телеканала Fox News выкрикнула: «Почему вы ждете, пока Путин сделает первый шаг, сэр?». О какой стороне отношений двух государств она говорила, не уточняется.

На это Байден ответил, что считает вопрос журналистки глупым.

До чего же глупый вопрос

Джо Байденпрезидент США

Американские СМИ и политики неоднократно обвиняли Байдена в нерешительности по отношению к Москве и главе России. Бывший главнокомандующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что Соединенные Штаты должны усиливать дипломатическое давление на Россию, а также укреплять отношения с Украиной и Турцией.

Материалы по теме:
В шаге от провала. Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
В шаге от провала.Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
10 января
«США свою политику менять не будут» Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
«США свою политику менять не будут»Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
20 декабря

Байдена раскритиковали за нерешительность ввести санкции против России. Во время декабрьский переговоров он отказался «грозить пальцем» Путину, что также оценили негативно. Байден провел переговоры в «профессиональной, откровенной, прямой манере».

Подготовка «вторжения»

Отношения Вашингтона и Москвы еще больше обострились на фоне обсуждения предполагаемого вторжения России на Украину. Запад продолжает обвинять Москву в том, что она стягивает войска к границе с Украиной и якобы готовит наступление. Американская сторона предполагает, что атака начнется весной.

При этом Москва неоднократно говорила, что Россия не собирается нападать на какое-либо государство. По словам президента Владимира Путина, заявления НАТО являются алармистскими. В Кремле назвали их пустыми и безосновательными.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что отношения России и НАТО «подошли к красной черте» из-за приближения Североатлантического альянса к Украине.

Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

Пригрозил санкциями

В четверг, 20 января, Байден высказался об отношении Путина к войне. По его мнению, президент России «будет испытывать Запад, Соединенные Штаты и НАТО настолько серьезно, насколько только сможет». Он пригрозил России невиданными санкциями на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Байден допустил менее жесткую реакцию, если российская армия сделает «небольшую вылазку».

Я думаю, что он все еще не хочет полномасштабной войны

Джо Байденпрезидент США

В Белом доме не исключили встречу Байдена с российским президентом. США будут принимать решение о дальнейшем диалоге со страной после встречи госсекретаря Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым

Алия Шарафутдинова
Обсудить
Последние новости
Байден назвал глупым вопрос журналистки о его подходах к Путину
Россиянам дали советы по хранению денег под угрозой санкций
Персонажей в рекламе конфет M&M’s решили сделать более современными
Гора выброшенных лыжных ботинок на территории МГУ огорчила россиян
Назван способ отличить звонок из банка от мошеннического
В США рассказали о «пугающем Россию» истребителе F-35
МИД Казахстана счел предвзятой резолюцию Европарламента о протестах
Ученые сравнили защиту естественного и искусственного иммунитета от коронавируса
Аналитик предсказал биржевый катаклизм
Побывавшая в Египте россиянка выяснила истинное мнение жителей страны о русских
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter