Блинкен раскрыл цель своей встречи с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал цель своей предстоящей встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Блинкен рассказал, что сперва он отправится в Киев и Берлин, где встретится с союзниками и партнерами Вашингтона, а затем проведет встречу с Лавровым. Он отметил, что это будет дипломатическая попытка снизить напряженность вокруг «неспровоцированного наращивания» российской военной мощи у границ Украины.

Ранее Лавров и Блинкен созвонились и обсудили переговоры по гарантиям безопасности (их проект предложила Москва) и ситуацию на востоке Украины. Российский министр настоял на том, чтобы Вашингтон перестал «тиражировать спекуляции о российской агрессии».

