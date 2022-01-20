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Белый дом прокомментировал возможность встречи Байдена и Путина

Пресс-секретарь Псаки: Белому дому нечего анонсировать о контактах с РФ на высшем уровне
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов прокомментировала возможность встречи президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

Псаки подчеркнула, что ей нечего анонсировать о контактах с Россией на высшем уровне. США будут принимать решения о дальнейшем диалоге со страной после встречи госсекретаря Энтони Блинкена с главой российского МИД Сергеем Лавровым

«Мне нечего предсказать на этом фронте... Я ожидаю, что, когда госсекретарь Блинкен вернется, они обсудят с командой по национальной безопасности следующие шаги», — отметила пресс-секретарь Белого дома.

Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоятся в пятницу, 21 января, в Женеве. В ООН выразили надежду, что они приведут к деэскалации на Украине.

Ранее в январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что готовность для разговора между Байденом и Путиным по гарантиям безопасности пока отсутствует. «Еще раз повторяю, общая картина пока не составлена, было бы наивным полагать, что один раунд переговоров даст исчерпывающий результат, но поводов для оптимизма пока не так много, работа будет продолжена», — подчеркнул он.

Марина Совина
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