ООН назвала ожидания от предстоящей встречи Лаврова и Блинкена

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен опасностью возникновения военного конфликта на Украине и надеется на диалог, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Глава международной организации ожидает, что переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в пятницу, 21 января, в Женеве приведут к деэскалации. «Генсек ООН выразил глубокую обеспокоенность в связи с риском любой эскалации, в том числе военной в этой части мира», — подчеркнул Дюжаррик.

Гутерриш призвал стороны к диалогу.

Ранее Блинкен назвал цель своей предстоящей встречи с главой МИД России. Он отметил, что это будет дипломатическая попытка снизить напряженность вокруг «неспровоцированного наращивания» российской военной мощи у границ Украины.

18 января Лавров и Блинкен созвонились и обсудили переговоры по гарантиям безопасности (их проект предложила Москва) и ситуацию на востоке Украины. Российский министр настоял на том, чтобы Вашингтон перестал «тиражировать спекуляции о российской агрессии». Москва неоднократно заявляла, что Россия не собирается нападать на другие государства.