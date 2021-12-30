Байдена раскритиковали за нерешительность ввести санкции против России

Администрация президента США Джо Байдена, решившая противодействовать коррупции по всему миру, никак не решится на то, чтобы ввести санкции против России. С таким мнением выступили колумнисты Foreign Policy Бенджамин Шмитт и Пол Массаро.

Авторы Foreign Policy восхитились новой стратегией администрации, о которой объявили на полях «Саммита за демократию». Однако Шмитт и Массаро считают, что миссия Вашингтона не может считаться завершенной до тех пор, пока он решительно не выступит против «могущественных иностранных элит» и не наложит на них санкции — в частности, речь идет о властях России.

По их мнению, у Байдена уже была возможность и даже необходимость ввести санкции против Москвы. «На той же неделе, когда администрация обнародовала свою историческую стратегию борьбы с коррупцией, президент России Владимир Путин сосредоточил войска и технику на границе с Украиной, пригрозив развернуть эскалацию и усугубить дестабилизацию, начатую еще в 2014 году», — считают авторы, добавляя, что американцы до сих пор не ответили на «враждебные действия» Москвы.

Шмитт и Массаро добавили: внешнеполитические деятели и эксперты США слишком сосредоточены на консолидации Запада для противодействия Пекину, однако они же предпочитают бездействовать в отношении России. «Но сегодняшние меры Москвы по обходу санкций — будущая методичка для Китая, как подорвать глобальные демократии», — заключают журналисты.