Байден счел глупым вопрос о взаимодействии с Путиным

Президент США Джо Байден счел глупым вопрос журналистки о взаимодействии с российским коллегой Владимиром Путиным и об ожиданиях от него первого шага. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-пула американского лидера.

Корреспондент телеканала Fox News выкрикнула в спину уходившему из зала президенту «Почему вы ждете, пока Путин сделает первый шаг, сэр?». К чему именно относилась эта реплика, неизвестно.

«До чего же глупый вопрос», — заявил Байден.

Ранее американский лидер сообщил, что его российский коллега Владимир Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые Соединенные Штаты готовят на случай эскалации вокруг Украины. Он также назвал возможное вторжение России на Украину катастрофой для Москвы. При этом глава Белого дома допустил менее жесткую реакцию в случае «небольшого вторжения» российских войск на Украину.

