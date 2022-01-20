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Байден высказался об отношении Путина к войне

Президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин не хочет полномасштабной войны
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции высказался об отношении российского лидера Владимира Путина к войне. Трансляция ведется в Twitter-аккаунте Белого дома.

«Я думаю, что он все еще не хочет полномасштабной войны», — заявил Байден. По его мнению, президент России «будет испытывать Запад, испытывать Соединенные Штаты и НАТО настолько серьезно, насколько только сможет». Однако, убежден американский лидер, Путин «заплатит на это серьезную и огромную цену, <...> и пожалеет, что сделает это», — заключил президент США.

В ходе той же пресс-конференции Джо Байден заявил, что Владимир Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые Вашингтон готовит на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Кроме того, он пригрозил российским банкам, заявив, что они не смогут проводить операции с долларами в случае вторжения РФ на Украину. При этом он добавил, что такие серьезные санкции против России могут негативно сказаться и на экономике США.

Марина Совина
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