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В США спрогнозировали новые сроки «вторжения» России на Украину

NYT: в США наняли метеорологов, чтобы предсказать сроки «вторжения» России на Украину

Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости

Администрация президента США Джо Байдена наняла метеорологов, чтобы спрогнозировать новые сроки «вторжения» России на Украину, пишет The New York Times (NYT).

Автор статьи отметил, что время якобы планируемого нападения российской армии зависит от погоды. Американские военные уточнили, что хорошо подмороженная земля облегчает передвижение тяжелых транспортных средств и оборудования. «Но относительно мягкая зима замедлила замерзание земли, и срок сдвинулся ближе к весне», — предположили источники. Синоптики наблюдают на Украине аномально мягкую зиму.

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С целью узнать, когда именно Россия собирается «вторгнуться» в соседнюю страну, в Вашингтоне наняли метеорологов. «Чтобы предсказать возможные условия в этом году, администрация Байдена привлекла метеорологов для более тщательного изучения вероятной погоды на Украине в ближайшие недели», — пишет издание.

При этом Москва неоднократно говорила о том, что Россия не собирается нападать на какое-либо государство. По словам президента Владимира Путина, заявления НАТО о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на Украину, являются алармистскими. В Кремле назвали заявления Запада пустыми и безосновательными.

Марина Совина
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