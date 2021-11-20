Личный врач оценил состояние Байдена после колоноскопии

Личный врач президента США Джо Байдена оценил его состояние после проведенной ему колоноскопии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заключение врача Кевина О'Коннора, направленное пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки.

По словам специалиста, физическое состояние Байдена позволяет ему выполнять обязанности в качестве главы исполнительной власти, главы государства и верховного главнокомандующего в полном объеме. Он также подчеркнул, что президент остается здоровым и энергичным 78-летним мужчиной.

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Ранее Байден впервые выступил перед журналистами после проведенного ему в пятницу медицинского обследования. «У меня было прекрасное медобследование и прекрасное голосование в палате представителей», — заявил Байден, комментируя процедуру колоноскопии. Президент также отметил, что находится в «великолепной форме» и чувствует себя «отлично».

19 ноября сообщалось, что Байден прошел процедуру колоноскопии (осмотра толстого кишечника) и вернулся к исполнению своих обязанностей. Глава государства на время анестезии передавал полномочия вице-президенту Камале Харрис. В короткий период, пока он проходил процедуру, она стала первой в истории США женщиной с президентскими полномочиями.

