Байден назвал колоноскопию прекрасной процедурой

Байден о пройденной им колоноскопии: у меня было прекрасное медобследование

Президент США Джо Байден впервые выступил перед журналистами после проведенного ему в пятницу медицинского обследования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой журналистов из пула Белого дома.

«У меня было прекрасное медобследование и прекрасное голосование в палате представителей», — заявил Байден, комментируя процедуру колоноскопии. Президент также отметил, что находится в «великолепной форме» и чувствует себя «отлично». Помимо этого, этого он пообещал, что Белый дом вскоре опубликует все детали медицинской проверки.

Ранее сообщалось, что Байден прошел процедуру колоноскопии (осмотра толстого кишечника) и вернулся к исполнению своих обязанностей. Глава государства на время анестезии передавал полномочия вице-президенту Камале Харрис. В короткий период, пока он проходил процедуру, она стала первой в истории США женщиной с президентскими полномочиями.

