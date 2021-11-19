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Байден ляжет в больницу и передаст полномочия Камале Харрис

Белый дом: президент Байден в больнице, он передаст полномочия вице-президенту Харрис
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Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден временно передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис — на время, пока он будет находиться в больнице под анестезией во время колоноскопии. Об этом заявили в Белом доме, пишет РИА Новости.

«Сегодня утром президент отправится в медицинский центр Уолтера Рида на плановый медосмотр. Пока президент будет находиться там, ему сделают плановую колоноскопию. Как и в случае с президентом Джорджем Бушем в 2002-м и 2007 годах, и в соответствии с процедурой, изложенной в конституции США, президент Байден передаст власть вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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