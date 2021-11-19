Си Цзиньпин намекнул Байдену на изжогу из-за действий США

Белый дом: Си Цзиньпин дал понять Байдену, что действия США в АТР вызывают у КНР изжогу

Председатель КНР Си Цзиньпин на онлайн-саммите дал понять президенту США Джо Байдену, что действия Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в сфере безопасности вызывают у Пекина изжогу. Об этом сообщил координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности при Белом доме Курт Кэмпбелл, написал американский журналист Джек Детч (Jack Detsch) в Twitter.

В качестве примера он привел укрепление отношений с Японией, Южной Кореей, Австралией, Филиппинами, Таиландом, а также «новые партнерства, имеющие критическое значение, например с Вьетнамом».

Кэмпбелл добавил, что главной частью связей Китая и США сейчас является конкуренция. «Мы конкурируем по всем направлениям», — уточнил он, отметив, что Вашингтон хочет поддерживать глубокие линии связи с Пекином.

В ходе саммита Си Цзиньпин также сообщил, что изучит возможность участия в диалоге по стратегической стабильности с США.

Ранее в ноябре пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предположила, что Байден до сих пор отказывается считать китайского коллегу «старым другом», что говорит о его последовательности. Позже она опровергла это, заявив, что глава государства такого не говорил.