Байден попросил Китай опустить мировые цены на нефть

Джо Байден попросил Китай продавать нефть из запасов и помочь опустить цены на нефть

Президент США Джо Байден в ходе виртуального саммита с председателем КНР Си Цзиньпином попросил Китай использовать нефть из собственных запасов и тем самым опустить мировые цены, пишет South China Morning Post.

Предложение предполагает, что обе страны будут одновременно использовать нефть из своих стратегических запасов и тем самым повысят предложение на внутренних рынках.

Отмечается, что Си Цзиньпин заявил о своей открытости к предложениям такого рода, но пока не готов взять на себя конкретные обязательства из-за необходимости изучить внутренние потребности страны в нефти.

При этом США намерены самостоятельно выставить на торги нефть из резервов независимо от итогового решения Пекина. Ожидается, что это произойдет в конце ноября.

С начала сентября мировые цены на нефть начали расти, достигая максимальных показателей за последние месяцы. Отчасти это было связано с резким подорожанием газа и переключением потребителей на альтернативный вид топлива.

На момент публикации фьючерсный контракт на баррель нефти марки Brent с поставкой в январе стоил 81,76 доллара. Снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составило 0,3 процента.

