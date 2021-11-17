Миру предсказали долгую зависимость от нефти и газа

Генеральный директор британской нефтегазовой компании BP Бернард Луни заявил, что нефть и газ еще долгие годы будут частью мировой энергосистемы. Глава предприятия призвал сосредоточиться на действиях по снижению вредных выбросов, а не на идеологических позициях, и не допустить подорожания топлива для потребителей, сообщает CNBC.

«Возможно, не популярно говорить о том, что нефть и газ останутся в энергосистеме на десятилетия вперед, но это реальность», — предсказал Бернард Луни в интервью на форуме энергетической отрасли ADIPEC в Абу-Даби. Он подчеркнул, что, согласно докладу Международного энергетического агентства «О достижении нулевых выбросов» («Net Zero»), к 2050 году глобальная зависимость от нефти не исчезнет полностью, ее поставки все еще будут составлять около 20 миллионов баррелей в сутки.

По словам Луни, в будущем углеводороды продолжат играть определенную роль, несмотря на активные усилия по переходу на возобновляемые источники энергии, и лучшее, что можно сделать в такой ситуации, это сбалансировать добычу и переработку ископаемого топлива для снижения выбросов углерода.

Луни также отметил, что нельзя допускать резкого сокращения поставок нефти и газа, чтобы не допустить роста цен и не настроить граждан против энергетического перехода. Он подчеркнул, что при расширении предложения альтернативных источников на энергетическом рынке необходимо учитывать спрос и интересы потребителей.

ВР активно развивает работу с возобновляемыми источниками энергии. У энергетического гиганта появился трубопровод для «зеленой» энергии мощностью более 23 гигаватт, реализуются проекты в области ветроэнергетики и водородного топлива. Ранее ВР стала одной из более чем 150 компаний, присоединившихся к инициативе Call for Action («Призыв к действию»). Компании выступили за ужесточение экологических требований к судоходной промышленности по всему миру, чтобы ускорить ее декарбонизацию к 2050 году.