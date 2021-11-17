Миру предсказали скорый переизбыток нефти

Мировой рынок скоро может столкнуться с переизбытком нефти, заявил генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммад Баркиндо, пишет Bloomberg.

По прогнозам генсека ОПЕК, в декабре 2021 года мировой рынок нефти столкнется с избытком предложения, что приведет к перенасыщению. Причина, по мнению Баркиндо, заключается в том, что восстановление мировой экономики после пандемии будет постепенно замедляться.

Он подчеркнул, что запасы нефти восстанавливаются в течение последних шести недель, при этом такая перспектива дает ОПЕК право наращивать добычу нефти лишь постепенно. Процесс восстановления мировой экономики зависит от множества непредсказуемых факторов, поэтому осторожные действия организации, по его мнению, являются оправданными.

Заявления Баркиндо могут быть еще одним сигналом того, что ОПЕК и ее партнеры будут продолжать сопротивляться давлению со стороны США, которые ранее выступали за наращивание добычи нефти. Организация решила придерживаться уже принятой стратегии, обеспечивающей «стабильность и сбалансированность на нефтяном рынке».

В начале ноября президент США Джо Байден обвинил Россию и государства-члены ОПЕК в резком повышении цен на нефть. Свое заявление он сделал ходе пресс-конференции на климатическом саммите в Глазго. По его мнению, скачок цен на углеводороды произошел после отказа стран ОПЕК и, в частности, России от дополнительной добычи нефти.