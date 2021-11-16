Байден отказался считать Си Цзиньпина «старым другом»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала об ожиданиях президента Джо Байдена от онлайн-саммита с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает ТАСС.

Псаки предположила, что Байден до сих пор отказывается считать китайского коллегу «старым другом», что говорит о его последовательности. Однако президент США уверен в откровенном диалоге с главой КНР: коллеги неоднократно проводили личные встречи.

«И в связи с этим президент считает, что может вести откровенные обсуждения с <...> Си Цзиньпином, что может с ним напрямую обсуждать сферы, относительно которых у нас имеется обеспокоенность, будь то вопросы безопасности, экономики, прав человека. И Байден, разумеется, поступит таким образом нынешним вечером в ходе звонка», — подчеркнула Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Байден собирается обсудить те области, в которых Вашингтон и Пекин способны «работать вместе» и в которых существуют возможности для двустороннего сотрудничества.

Предполагается, что онлайн-встреча лидеров США и КНР состоится в ближайшее время. Ожидается, что саммит продлится пару часов.

Ранее сообщалось, что связи между двумя «крупнейшими экономиками мира» в последние месяцы улучшились. Однако США беспокоит расширяющийся ядерный арсенал Пекина.