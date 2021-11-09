Раскрыты подробности о времени виртуального саммита Джо Байдена и Си Цзиньпина

Американский президент Джо Байден проведет виртуальный саммит с председателем КНР Си Цзиньпином, передает агентство Bloomberg.

Источники сообщили о времени мероприятия: ожидается, что саммит пройдет на следующей неделе. Конкретная дата мероприятия еще не назначена. Издание отметило, что связи между двумя «крупнейшими экономиками мира» в последние месяцы улучшились. При этом Вашингтон тревожит расширяющийся ядерный арсенал Пекина.

Собеседники агентства не стали раскрывать подробности переговоров двух лидеров. По их словам, стороны не будут рассматривать вопрос открытия консульства США в Чэнду и китайского дипломатического представительства в Хьюстоне. Оба ведомства закрылись в июле 2020 года на фоне ухудшения отношений США и Китая.

6 ноября высокопоставленный представитель американской администрации рассказал, что стороны хотят провести саммит. 8 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что существует «принципиальная договоренность» о виртуальной встрече «до конца года».