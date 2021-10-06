Байден и Си Цзиньпин проведут саммит

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут саммит по видеосвязи до конца года. Об этом сообщил высокопоставленный представитель американской администрации, передает Reuters.

Договоренность о проведении встречи была достигнута в Цюрихе в ходе шестичасовых переговоров советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана и члена политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Яна Цзечи.

Ранее Байден заявил, что обсудил Тайвань с Си Цзиньпином. По его словам, США готовы соблюдать соглашение по Тайваню.

Напряжение между США и Китаем в последние месяцы усилилось на фоне конкуренции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китайские власти заявляют, что значительная часть международных вод в регионе принадлежит КНР. Речь идет о спорных водах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других. Правительство Китая принимает меры для усиления контроля за морскими путями, через которые проходит мировая торговля.