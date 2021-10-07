В Белом доме ответили на вопрос о встрече Байдена и Си Цзиньпина

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга заявила, что власти США и Китая прорабатывают формат и дату встречи лидеров двух стран Джо Байдена и Си Цзиньпина. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, детали контактов пока не согласованы. Она добавила, что Соединенные Штаты уделяют большое внимание контактам на высоком уровне с Пекином и намерены продолжать поддерживать их и в дальнейшем.

Ранее высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что Байден и Цзиньпин проведут саммит по видеосвязи до конца года. Договоренность о проведении встречи достигнута в Цюрихе в ходе шестичасовых переговоров советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана и члена политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Яна Цзечи.

