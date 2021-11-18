Белый дом опроверг отказ Байдена считать Си Цзиньпина своим другом

Представитель Белого дома Псаки: Байден не говорил, что не считает Си Цзиньпина другом

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки опровергла отказ президента США Джо Байдена считать китайского лидера Си Цзиньпина своим другом. По ее словам, глава государства такого не говорил, передает ТАСС.

«Президент не говорил этого. Президент считает его человеком, которого он давно знает, с кем он может иметь искренние отношения. Я не могу говорить о том, как в Китае описывают людей, которых они знают в мире. Я могу только описать, как президент рассматривает эти отношения», — сказала пресс-секретарь.

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Псаки также отказалась прямо ответить на вопрос, просил ли Байден Си Цзиньпина о сотрудничестве спецслужб КНР и США в отношении происхождения коронавируса. Она заявила, что американская сторона хочет этого и настаивает, глава государства неоднократно высказывался по этому поводу, а сотрудники национальной безопасности четко доносили информацию.

Представитель Белого дома заключила, что Вашингтон добивается от Пекина более широкого участия, прозрачности данных и информации касаемо возникновения COVID-19.

Ранее Псаки, говоря об ожиданиях Байдена от онлайн-саммита с Си Цзиньпином, предположила, что американский лидер до сих пор отказывается считать китайского коллегу «старым другом», что говорит о его последовательности. Однако президент США уверен в откровенном диалоге с главой КНР, поскольку коллеги неоднократно проводили личные встречи.

