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Ответ Байдена на вопрос об Олимпиаде в Пекине озадачил журналистов

Джо Байден ответил на вопрос о бойкоте Олимпиады в Пекине словами «Делегация — это я»
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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден привел в замешательство журналистов своим ответом на вопрос о том, отправит ли Вашингтон свою делегацию на зимнюю Олимпиаду в Пекине. Его слова приводит журналистский пул Белого дома.

На вопрос, направят ли США делегацию на Олимпийские игры, Байден ответил тремя словами: «Делегация — это я». Как отмечают озадаченные журналисты президентского пула, было неясно, что имел в виду американский лидер и понял ли он вопрос. Пояснять свое заявление Байден не стал.

Участвовать нельзя бойкотировать

В июне конгрессмен-республиканец Майкл МакКол вместе с коллегами по партии, а также представителями демократов обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с требованием перенести Игры-2022 из Пекина. Политики считают, что нельзя организовывать Олимпиаду в стране, где происходит геноцид уйгуров и других национальных меньшинств. До этого спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала международное сообщество объявить дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм в Китае и отказаться от участия в международных спортивных соревнованиях.

16 ноября газета The Washington Post сообщила, что администрация президента США намерена объявить дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине. По информации издания, технически решение еще не доработано, однако Джо Байдену дали соответствующие рекомендации. По словам источников в администрации, американский лидер примет их до конца месяца.

В свою очередь, представитель пресс-службы президента США Эндрю Бейтс заявил, что ему нечего добавить по данной теме. Кроме того, он подчеркнул, что эта проблема не поднималась в ходе беседы американского лидера Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, которая состоялась 15 ноября.

Реакция Китая

В свою очередь, Министерство иностранных дел Китая раскритиковало США за попытку перенести Олимпиаду-2022 из Пекина. Официальный представитель ведомства Чжао Лицзянь заявил, что китайские власти недовольны действиями Соединенных Штатов, так как они «серьезно подрывают олимпийский дух и ущемляют интересы спортсменов всего мира».

Он также заверил, что все сообщения о принудительном труде и геноциде в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), из-за которых европейские страны и США призывают бойкотировать Олимпиаду в Пекине, — ложь «отдельных малочисленных элементов, настроенных против Китая».

Диагноз поставлен

Комментируя призывы американских политиков к бойкотированию Олимпийских игр в Китае, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что в Вашингтоне не первый раз обсуждают бойкот в отношении Китая и других стран.

Она также подчеркнула, что спорт и олимпийское движение — это «про достижения, про силу воли, про чувство локтя, про науку, про мир». По мнению Захаровой, в России следует меньше обращать внимание на то, что американские политики обсуждают в сенатах и конгрессах.

Ранее обсуждения этой темы Вашингтоном представитель МИД назвала «невероятной пошлостью». Она также напомнила о проваленной «концепции бойкота», развернутой США и Европой против Олимпиады 2014 года и чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. В случае объявления бойкота глава Белого дома и другие официальные лица Вашингтона не будут присутствовать на Олимпийских играх в китайской столице.

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