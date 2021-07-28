Китай раскритиковал США за попытку перенести Олимпиаду-2022 из Пекина

Министерство иностранных дел Китая раскритиковало США за попытку перенести Олимпиаду-2022 из Пекина. Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

По словам дипломата, Китай недоволен действиями Соединенных Штатов, так как они «серьезно подрывают олимпийский дух и ущемляют интересы спортсменов всего мира». «Мы обратили внимание, что некоторые американские сенаторы клевещут на Китай, руководствуясь политическими предрассудками», — подчеркнул Чжао Лицзянь.

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Он заверил, что все сообщения о принудительном труде и геноциде в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), из-за которых европейские страны и США призывают бойкотировать Олимпиаду в Пекине, — ложь «отдельных малочисленных элементов, настроенных против Китая».

В июне конгрессмен-республиканец Майкл МакКол вместе с коллегами по партии, а также представителями демократов обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с требованием перенести Игры-2022 из Пекина. Политики считают, что нельзя организовывать зимнюю Олимпиаду в стране, где происходит геноцид уйгуров и других национальных меньшинств.

В июле прошлого года стало известно, что власти Китая намерены стерилизовать тысячи уйгурских женщин. Информацию об этом нашли в государственных документах Синьцзян-Уйгурской автономии. Государство выделило деньги на стерилизацию 14,8 тысячи женщин в городе и чуть более 8 тысяч — в провинции. Также выделены деньги на установку 5,9 тысячи контрацептивных маточных спиралей. Эти меры — часть политики китайских властей в отношении уйгуров, которую западные страны приравнивают к геноциду.