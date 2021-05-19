В Конгрессе США призвали бойкотировать Олимпиаду в Китае

Cпикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала международное сообщество объявить о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Пелоси, в рамках бойкота главы «ведущих стран мира должны отказаться от участия в Олимпийских играх» в КНР. «Давайте не будем оказывать честь китайскому правительству поездкой глав государств в Китай», — призвала она, выступая перед законодателями.

Пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй в ответ на призыв Пелоси заявил в своем Twitter-аккаунте, что Пекин« решительно выступаем против политизации спорта, которая противоречит духу Олимпийской хартии и в конечном итоге вредит праву всех спортсменов на честную борьбу».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила возможный бойкот Олимпиады в Пекине со стороны США. Обсуждения этой темы Вашингтоном она назвала «невероятной пошлостью». Она указала на то, что США в последнее время часто касаются данного вопроса. «Да кто они такие, чтобы в принципе заикаться о бойкотах Олимпийских игр в мирных государствах?», — возмутилась Захарова.

7 апреля США захотели обсудить бойкот предстоящей Олимпиады в Китае со своими зарубежными союзниками и партнерами. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон рассматривает идею «совместного бойкота» Игр в Пекине.