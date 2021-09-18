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Захарова отреагировала на призывы политиков США бойкотировать Олимпиаду в Китае

Захарова назвала болезнью призывы политиков США бойкотировать Олимпиаду в Китае
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Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на призывы американских политиков к бойкотированию Олимпийских игр в Китае в феврале 2022 года, назвав их болезнью. Ее слова приводит ТАСС.

Российский дипломат отметила, что в США не первый раз обсуждают бойкот в отношении Китая и других стран. «У них такая, наверное, болезнь — постоянно обсуждать бойкоты и то, как и каким образом кому нагадить. Но, мне кажется, спорт, олимпийское движение — совершенно не про это. Оно про достижения, про силу воли, про чувство локтя, по науку, про мир», — сказала она.

По мнению Захаровой, в России следует меньше обращать внимание на то, что американские политики обсуждают в сенатах и конгрессах. «Не первый и не последний раз мы слышим оттуда весь этот бред», — заключила официальный представитель МИД.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала международное сообщество объявить дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае. По ее мнению, «главы ведущих стран мира» должны отказаться от участия в этом спортивном мероприятии.

В июне конгрессмен-республиканец Майкл МакКол вместе с коллегами по партии, а также представителями демократов обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с требованием перенести Игры-2022 из Пекина. Политики считают, что нельзя организовывать Олимпиаду в стране, где происходит геноцид уйгуров и других национальных меньшинств.

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