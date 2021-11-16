Белый дом отказался комментировать сообщения о бойкоте Олимпиады в Пекине

В Белом доме отказались прокомментировать сообщения о планах по дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады, которая пройдет в Пекине в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель пресс-службы президента США Эндрю Бейтс заявил, что ему нечего добавить по данной теме. Он также подчеркнул, что эта проблема не поднималась в ходе беседы американского лидера Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, которая состоялась 15 ноября.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что администрация президента США намерена объявить о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады. По информации газеты, технически решение еще не доработано, однако американскому лидеру дали соответствующие рекомендации. Источники в администрации рассказали, что он примет их до конца месяца. В случае объявления бойкота президент и другие официальные лица Вашингтона не будут присутствовать на Олимпийских играх в китайской столице.

