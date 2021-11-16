США объявят о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине

Администрация президента США Джо Байдена намерена объявить о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады, которая пройдет в Пекине в 2022 году. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

По информации издания, технически решение еще доработано, однако американскому лидеру дали соответствующие рекомендации. Источники в администрации рассказали, что он примет их до конца месяца. В случае объявления бойкота президент и другие официальные лица Вашингтона не будут присутствовать на Олимпийских играх в китайской столице.