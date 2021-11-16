Байден напомнил Си Цзиньпину об ответственности США и Китая перед миром

Президент США Джо Байден в ходе онлайн встречи с лидером Китая Си Цзиньпином напомнил ему об ответственности перед миром и предложил установить «сообразующиеся со здравым смыслом ограничения». Его слова приводит РИА Новости.

«Нам нужно установить некоторые ограничения, сообразующиеся со здравым смыслом», — заявил американский президент, отметив, что такие необходимы «особенно по жизненно важным мировым проблемам, как борьба с изменением климата».

Байден также подчеркнул важность открытого и честного обмена мнениями между лидерами США и КНР. «Мы всегда честно и открыто коммуницировали. Никогда не расходились, размышляя о том, что думал другой человек», — отметил президент США.

Американский лидер напомнил китайскому коллеге, что они «провели ужасно много времени за разговорами». «Наверное, нужно начать формально, хотя мы с тобой никогда не были так уж формальны», — подчеркнул Байден. Другой целью разговора он назвал установление простой и прямой конкуренции между странами.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала об ожиданиях Байдена от онлайн-саммита с Си Цзиньпином. Она предположила, что Байден до сих пор отказывается считать китайского коллегу «старым другом», что говорит о его последовательности. Однако президент США уверен в откровенном диалоге с главой КНР.