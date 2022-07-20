Американский врач усомнился в способности Байдена дожить до конца второго срока

American Thinker: Байден страдает от деменции и может не дожить до конца второго срока

Президент США Джо Байден активно борется с деменцией, однако его приближенным становится все труднее скрыть данный факт. Такое мнение выразил врач К. Дж. Бейкер (C.J. Baker) в статье для журнала American Thinker.

«Это национальная трагедия, что президентом Соединенных Штатов является хрупкий, дряхлый, невменяемый старик», — заявил он в материале. Специалист отметил, что помощники американского лидера делают ему карточки с подсказками, когда нужно стоять, а когда — сидеть.

К. Дж. Бейкер выразил мнение, что в случае переизбрания Байден может не дожить до конца второго срока. Он пояснил, что деменция укорачивает жизнь. В частности, средняя выживаемость после постановки диагноза составляет 4,5 года для всех больных и 4,1 года для мужчин. Эксперт напомнил, что главе Белого дома 79 лет и 8 месяцев.

Таким образом, по оценке специалиста, в лучшем случае Байден умрет ближе к середине второго срока на посту президента. Вместе с тем, К. Дж. Бейкер заявил об изучении Шкалы глобального ухудшения состояния Рейсберга (GDS). Изучив критерии оценки и доступные видео Байдена, врач привел к выводу, что президент США находится на четвертой стадии заболевания. В связи с этим он заключил, что ко дню инаугурации в январе 2029 (который должен будет ознаменовать конец второго срока) Байден, скорее всего, умрет естественной смертью.

В своей статье К. Дж. Бейкер также обратил внимание на частые падения Байдена. По его словам, у пожилых людей это может быть предвестником скорой смерти.

Ранее президент США Джо Байден перепутал Швецию и Швейцарию, поздравив не ту страну со вступлением в НАТО. Это далеко не первая оговорка действующего американского лидера. В начале мая, обращаясь к сотрудникам военного завода корпорации Lockheed Martin, где, в частности, производят противотанковые ракетные комплексы Javelin, он заявил, что США снабжают ими Россию.