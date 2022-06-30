Байден ошибся и поздравил со вступлением в НАТО не ту страну

Президент США Джо Байден перепутал страны и поприветствовал вступление Швейцарии в НАТО

Президент США Джо Байден перепутал Швецию и Швейцарию, поздравив не ту страну со вступлением в НАТО. Об оговорке главы Белого дома, прозвучавшей в ходе конференции в Мадриде, сообщает издание The Guardian.

Выступая на конференции, американский лидер отметил, что саммит НАТО призван укрепить альянс, а также обратить внимание стран на проблемы современного мира и угрозы, с которыми они столкнутся в будущем. Президент Соединенных Штатов также заверил, что Вашингтон готов защищать «каждый дюйм» территории НАТО.

Байден поприветствовал присоединение к альянсу Финляндии и Швеции, однако случайно перепутал последнюю со Швейцарией. Спохватившись, глава государства быстро исправил ошибку. «Швейцария, господи, я разволновался из-за расширения НАТО. Швеции!» — добавил он.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля.